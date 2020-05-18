Экономика
REGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
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Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Происшествия
Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом
Московский Комсомолец вчера в 05:30
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:50
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
BFM.ru вчера в 11:49
Здоровье
Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
РИА Новости вчера в 20:14
Музыка
Полина Гагарина перетанцевала «Пухляша» из клипа Little big
Российская певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит рей-группы Little big "Uno", с которым команда фронтмена Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году.
РИА Новости вчера в 15:56
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Происшествия
В Иркутской области скончался седьмой пациент с коронавирусом
Оперативный штаб Иркутской области уточнил информацию по количеству летальных случаев — скончался седьмой пациент с коронавирусом.
Твой Иркутск вчера в 22:20
Экономика
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «зеленой зоне»
Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 16:59 — REGNUM Фондовый рынок США открыл неделю торгов в «зеленой зоне», основные индексы рынка выросли на 1,5−2% на открытии торгов 18 мая.
REGNUM вчера в 09:59
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК вчера в 00:57
Общество
Крупнейшую угольную компанию России возглавит сын Солженицына
С должности генерального компании ушел Владимир Рашевский, его сменил Степан Солженицын. Владимир Рашевский руководил СУЭК с 2004 года.
АБН вчера в 09:51
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
Гаджеты
Экран смартфона Huawei Y8p занимает более 90 % площади лицевой поверхности
Ассортимент смартфонов Huawei пополнился новым аппаратом среднего уровня: модель с обозначением Y8p будет предлагаться в цветовых исполнениях Breathing Crystal (градиентный) и Midnight Black (чёрный).
3DNews вчера в 23:26
Происшествия
Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье
По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Происшествия
На Сахалине мэра города Оха поймали на запрещенной охоте на уток
На Сахалин мэра города Оха поймали во время запрещенной охоты на уток. Видео задержания оказалось в распоряжении РЕН ТВ.
РЕН ТВ вчера в 23:43
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о здоровье отца
RT на русском вчера в 16:23
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru вчера в 16:01
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08