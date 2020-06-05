Экономика
REGNUMЦентробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%
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Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 10:06
Общество
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Экономика
Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле
В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
RT на русском 14:43
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Футбол
Бабаев объяснил информацию об интересе ЦСКА к Ларину и Гайчу
Ранее в прессе появилась информация об интересе столичного клуба к ряду игроков — нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу, хавбеку загребского «Динамо» Арияну Адеми и нападающему «Бешикташа» Кайлу Ларину.
Metaratings 12:44
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Общество
Глава МЧС сообщил Путину о локализации ЧП в Норильске
Экономика сегодня 07:34
Политика
Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами
Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
RT на русском вчера в 08:24
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Музыка
Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»
Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости вчера в 06:11
Происшествия
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
РИА Новости 12:13
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 14:05
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59
Политика
Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России
По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13