Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%

Рост потребительских цен с начала 2020 года достиг 2,4%.
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Банк России прогнозирует инфляцию в июне на уровне 0,2-0,4%

ТАСС13:45

Росстат: В мае цены выросли на 0,3%

Российская газета12:00

В мае рост цен существенно замедлился

Ведомости13:12

ЦБ РФ: годовая инфляция в июне составит 3,2–3,4%

News.ru13:15

Центробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%

REGNUM14:05

Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в июне до 3,2-3,4%

Интерфакс13:27

Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%

Финмаркет12:00
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,6K
Армия и оружие

NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»

Военное дело 10:06
5
Общество

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
46
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,6K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
9
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
46
Религия

Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию

ТАСС 12:53
19
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
2
Экономика

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
RT на русском 14:43
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Футбол

Бабаев объяснил информацию об интересе ЦСКА к Ларину и Гайчу

Ранее в прессе появилась информация об интересе столичного клуба к ряду игроков — нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу, хавбеку загребского «Динамо» Арияну Адеми и нападающему «Бешикташа» Кайлу Ларину.
Metaratings 12:44
Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
861
Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
3,7K
Общество

Глава МЧС сообщил Путину о локализации ЧП в Норильске

Экономика сегодня 07:34
23
Политика

Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами

Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
RT на русском вчера в 08:24
36
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
173
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,3K
Музыка

Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости вчера в 06:11
14
Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

РИА Новости 12:13
12
Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
14
Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
3,2K
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
235
Общество

ВОЗ изменила мнение о ношении масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 14:05
67
Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру 03 июня в 07:51
587
Политика

Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

ФАН вчера в 19:59
336
Политика

Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России

По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
25
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,4K
Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
422
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