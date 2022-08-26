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Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило, представленное Минфином

Более рациональным было бы сохранение базовой цены сырья марки Urals на текущем уровне $40, сообщается
 в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Газета.Ru
Цена нефти и объем нефтедобычи, представленные Минфином в новой модификации бюджетного правила, являются завышенными.
Lenta.ru
Минфин в июле внес в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила.
Интерфакс
В текущем году действие правила было приостановлено, все нефтегазовые доходы власти смогут направлять на финансирование бюджетных обязательств.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В ЦБ сочли завышенной цену отсечения для бюджетного правила в $60 за баррель нефти
Forbes13:54
Аналитики ЦБ сочли завышенной цену нефти в новом бюджетном правиле
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Аналитики ЦБ сочли завышенной цену отсечения для бюджетного правила в $60 за баррель
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Аналитики ЦБ раскритиковали предложенное Минфином бюджетное правило
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Аналитики ЦБ сочли завышенной заложенную в новом бюджетном правиле цену на нефть
ТАСС10:01
В Центробанке считают цену и объем добычи нефти для нового бюджетного правила завышенной
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