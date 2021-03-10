Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать чиновников от наказания за нарушения антикоррупционных требований, допущенные по независящим от них обстоятельствам, сообщила пресс-служба Госдумы.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, представители "Черноморэнерго" и комиссий при районных администрациях выявили за прошедшую неделю порядка 230 действующих аппаратов для добычи криптовалют.
Глава минздрава Республики Алтай задержан за взятки В Республике Алтай (РА) по подозрению в коррупции задержаны глава регионального минздрава Сергей Коваленко, занимавший этот пост чуть более года, и его помощник Рустам Туюнчеков.
Накопительное обновление KB4601319 в операционных системах Windows 10 версий 2004 и 20H2 было призвано устранить уязвимость нулевого дня (CVE-2021-1732), заключающееся в расширении привилегий сторонних пользователей, чем могли воспользоваться злоумышленники.
По словам киевской политической активистки Татьяны Монтян, украинская сторона занимается явной и неприкрытой переброской целых железнодорожных эшелонов с танками к линии соприкосновения на Донбассе по одной простой причине, передает EVO-RUS.COM.
Новый законопроект по увеличению возможных источников оплаты, где можно подтвердить личность человека по водительскому удостоверению, предложил рассмотреть нижней палате в первом чтении комитет Госдумы РФ по финансовому рынку 10 марта, сообщается на официальном сайте ведомства.