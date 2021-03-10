Глава минздрава Республики Алтай задержан за взятки

Глава минздрава Республики Алтай задержан за взятки В Республике Алтай (РА) по подозрению в коррупции задержаны глава регионального минздрава Сергей Коваленко, занимавший этот пост чуть более года, и его помощник Рустам Туюнчеков.