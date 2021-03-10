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Lenta.ru
Lenta.ru

Центробанк рассказал о тайном оружии США против России

Американские фонды оказались тайным оружием США против России. Они накопили достаточное количество российского госдолга, чтобы обрушить курс рубля.В источнике
Lenta.ru
Общественная служба новостей
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Центробанк раскрыл тайное оружие США против России

Общественная служба новостей09:05

Центробанк: у США есть тайное оружие против России

PolitOnLine.Ru08:48

Центробанк рассказал о тайном оружии США против России

Lenta.ru08:18

Банк России рассказал, какое оружие США могут применить против России в любое время

МонаВиста08:35
Интересное

Госдума одобрила в первом чтении условия освобождения от наказания за коррупцию

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать чиновников от наказания за нарушения антикоррупционных требований, допущенные по независящим от них обстоятельствам, сообщила пресс-служба Госдумы.
Ведомости09:01

«Ростех» передал Ту-160М «Белый лебедь» с новыми двигателями для предварительных испытаний

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02.
Коммерсантъ07:00

МВД Абхазии за неделю отключило около 230 аппаратов для добычи криптовалют

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, представители "Черноморэнерго" и комиссий при районных администрациях выявили за прошедшую неделю порядка 230 действующих аппаратов для добычи криптовалют.
Sputnik Абхазиявчера в 12:38

Глава минздрава Республики Алтай задержан за взятки

Глава минздрава Республики Алтай задержан за взятки В Республике Алтай (РА) по подозрению в коррупции задержаны глава регионального минздрава Сергей Коваленко, занимавший этот пост чуть более года, и его помощник Рустам Туюнчеков.
Коммерсантъ08:08

Новое обновление Windows 10 влечет отказ веб-камер

Накопительное обновление KB4601319 в операционных системах Windows 10 версий 2004 и 20H2 было призвано устранить уязвимость нулевого дня (CVE-2021-1732), заключающееся в расширении привилегий сторонних пользователей, чем могли воспользоваться злоумышленники.
SM News08:44

Монтян объяснила причину переброски Киевом танков ВСУ на Донбасс без маскировки

По словам киевской политической активистки Татьяны Монтян, украинская сторона занимается явной и неприкрытой переброской целых железнодорожных эшелонов с танками к линии соприкосновения на Донбассе по одной простой причине, передает EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com08:04

Комитет Госдумы РФ одобрил упрощенную идентификацию по водительским правам

Новый законопроект по увеличению возможных источников оплаты, где можно подтвердить личность человека по водительскому удостоверению, предложил рассмотреть нижней палате в первом чтении комитет Госдумы РФ по финансовому рынку 10 марта, сообщается на официальном сайте ведомства.
ИА Красная Весна04:11