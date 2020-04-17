Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля. Об этом 17 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
Читать в источнике
Комментировать227

Подробнее о событии

Маневр на снижение: когда ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику

Известия09:04

ЦБ может понизить ставку через неделю. Что это значит для инвестора

РБК08:52

Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

Интерфакс04:28

Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Коммерсантъ05:18

Набиуллина назвала ставки по депозитам привлекательными для сбережений

РИА Новости05:09

Глава ЦБ Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке в условиях кризиса

URA.Ru04:59

Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

ТАСС07:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Игры

Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted

Faktom 15 апреля в 11:39
26
Происшествия

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
39
Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
13
Армия и оружие

75 лет назад советская подлодка Л-3 потопила немецкий корабль «Гойя»

16 апреля 1945 года советская подлодка Л-3 под командованием Владимира Коновалова в Данцигской бухте торпедировала немецкий транспортный корабль "Гойя".
Газета.Ru вчера в 01:51
4
Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
10
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
54
Единоборства

Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249

В рамках турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 16:35
Общество

В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача

РБК 13:39
26
Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан вчера в 11:11
2,8K
Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM 07:19
98
Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Что происходит 08:24
14
Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
153
Политика

Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить

Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
21
Футбол

Цорн сообщил, что «Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»

Metaratings 13:27
Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
107
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
298
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
1,9K
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
712
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
714
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
149
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
298
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
4K
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия 14:17
352
Общество

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
351
Киберспорт

В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Происшествия

В Подмосковье пенсионер «дематериализовался», зайдя в свою квартиру

В городе Кашира в Московской области 68-летний пенсионер пропал, зайдя в собственную квартиру, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
РИА Новости 18:50
1
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
8
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
750
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
905
Общество

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное