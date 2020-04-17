Экономика
REGNUMЦентробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля. Об этом 17 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
Читать в источнике
Оценить252
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы
Коммерсантъвчера в 17:15
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:02, Ашберн
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
РИА Новости 06:29
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 17 апреля в 07:24
Здоровье
Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса
Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль вчера в 02:38
Футбол
AS: «Севилья» хочет подписать Азмуна
Спорт-Экспресс 06:49
Общество
В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов
Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
REGNUM 06:12
Шоу-бизнес
Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих
Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих Лиза и Гарри принесли в дом Примадонны благую весть.
Экспресс газета 04:17
Общество
В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков
Новые правила оформления цифровых пропусков вводят со среды, 22 апреля, в Подмосковье.
Ugpressa.ru вчера в 18:22
Политика
В Кремле назвали возможный срок выхода на плато по коронавирусу
«Есть надежда, что на следующей неделе мы увидим выходы на плато», — отметил он.
Lenta.ru 06:51
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
Evo-rus.com 03:41
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Общество
Коронавирус выявили еще в двух районах Смоленской области
За сутки число заболевших в регионе выросло до 173 человек Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области, по данным на 19 апреля, выросло со 152 человек до 173.
Главная Тема 06:10
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК вчера в 13:40
Общество
В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки
Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с Антипиным на два года
Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Вадимом Антипиным.
РИА Новости 05:50
Общество
Лукашенко назвал безошибочной тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Белорусские власти выбрали безошибочную тактику в борьбе с пандемией уханьского вируса.
Телеканал 360° 06:54
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Всероссийские проверочные работы в школах Орла перенесли на осень
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о переносе Всероссийских проверочных работ (ВПР) на начало следующего учебного года.
ОрёлТаймс 17 апреля в 10:40
Хоккей
Леонид Вайсфельд — о Питерсе: «По скайпу он, что ли, будет «Автомобилист» тренировать?»
Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
Матч ТВ вчера в 13:57
Здоровье
Минздрав одобрил применение китайского препарата при коронавирусе
Министерство здравоохранения РФ одобрило применение китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса, сообщает «Утро.ру».
Пятый канал вчера в 13:37
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Общество
Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Хакасии стремительно растет
По данным эпидемиологов, всего в республике зарегистрировано 68 случаев COVID-19, в т.ч. у 12 детей из семейных очагов, 3 человека выздоровели.
НИА-Хакасия 01:45
Шоу-бизнес
Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН вчера в 05:16
Экономика
Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб
Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.
ТАСС 06:44
Наука
Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом
Ученые медики объяснили как сахарный диабет ухудшает состояние здоровья человека при заражении COVID-19.
ToDay News Ufa 17 апреля в 01:57
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27