Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля. Об этом 17 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы

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Маневр на снижение: когда ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику

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ЦБ может понизить ставку через неделю. Что это значит для инвестора

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Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

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Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

Интерфакс17 апреля в 04:28
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Религия

В Крым доставили Благодатный огонь

РИА Новости 06:29
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Общество

В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
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Общество

В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 17 апреля в 07:24
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Здоровье

Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса

Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль вчера в 02:38
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Футбол

AS: «Севилья» хочет подписать Азмуна

Спорт-Экспресс 06:49
Общество

В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов

Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
REGNUM 06:12
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Шоу-бизнес

Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих

Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих Лиза и Гарри принесли в дом Примадонны благую весть.
Экспресс газета 04:17
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Общество

В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков

Новые правила оформления цифровых пропусков вводят со среды, 22 апреля, в Подмосковье.
Ugpressa.ru вчера в 18:22
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Политика

В Кремле назвали возможный срок выхода на плато по коронавирусу

«Есть надежда, что на следующей неделе мы увидим выходы на плато», — отметил он.
Lenta.ru 06:51
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Наука

Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака

Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
Evo-rus.com 03:41
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Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
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Общество

Коронавирус выявили еще в двух районах Смоленской области

За сутки число заболевших в регионе выросло до 173 человек Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области, по данным на 19 апреля, выросло со 152 человек до 173.
Главная Тема 06:10
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК вчера в 13:40
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Общество

В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки

Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
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Хоккей

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с Антипиным на два года

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Вадимом Антипиным.
РИА Новости 05:50
Общество

Лукашенко назвал безошибочной тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Белорусские власти выбрали безошибочную тактику в борьбе с пандемией уханьского вируса.
Телеканал 360° 06:54
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Общество

Всероссийские проверочные работы в школах Орла перенесли на осень

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о переносе Всероссийских проверочных работ (ВПР) на начало следующего учебного года.
ОрёлТаймс 17 апреля в 10:40
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Хоккей

Леонид Вайсфельд — о Питерсе: «По скайпу он, что ли, будет «Автомобилист» тренировать?»

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
Матч ТВ вчера в 13:57
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Здоровье

Минздрав одобрил применение китайского препарата при коронавирусе

Министерство здравоохранения РФ одобрило применение китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса, сообщает «Утро.ру».
Пятый канал вчера в 13:37
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Общество

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
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Общество

Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Хакасии стремительно растет

По данным эпидемиологов, всего в республике зарегистрировано 68 случаев COVID-19, в т.ч. у 12 детей из семейных очагов, 3 человека выздоровели.
НИА-Хакасия 01:45
Шоу-бизнес

Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей

Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН вчера в 05:16
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Экономика

Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб

Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.
ТАСС 06:44
Наука

Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом

Ученые медики объяснили как сахарный диабет ухудшает состояние здоровья человека при заражении COVID-19.
ToDay News Ufa 17 апреля в 01:57
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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