Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля. Об этом 17 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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