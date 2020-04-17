Экономика
Live24Снижение ключевой ставки допустил ЦБ
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение ключевой ставки на данном экономическом этапе страны пока не рассматривается. Рассмотреть такую возможность Нибиуллина пообещала на ближайшем заседании регулятора, которое состоится на будущей неделе.
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Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Транспорт
В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов
Действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.
РБК 03:14
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии
«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Наука
В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
Учёные спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Согласно представленной специалистом на интернет-семинаре «Актуальные проблемы прикладной математики» презентации, в середине мая в столице произойдёт пик выявления заражённых коронавирусом, после чего прогнозируется спад.
Парламентская газета вчера в 12:14
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:18
Футбол
Фергюсон хотел продать Роналду в «Барселону» вместо «Реала»
Фергюсон не хотел, чтобы Роналду уходил к нам, потому что ему не очень нравится «Реал», и он предложил его «Барселоне».
Sport24.ru 00:24
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
Практически все известные производители и импортеры на начало апреля скорректировали прайс-листы, сообщает «Коммерсантъ».
Shraibikus News 15 апреля в 04:49
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Политика
Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
Игры
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews вчера в 07:21
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Свекровь поразила Сашу Савельеву признанием
Саша Савельева и Кирилл Сафонов сегодня отмечают важный праздник: в этот день ровно 10 лет назад они стали мужем и женой.
7Дней.ру вчера в 13:00
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Армия и оружие
В ЛНР четвертые сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 16 апреля в 01:11
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 16 апреля в 00:12
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
Гаджеты
Ключевые особенности Huawei Nova 7 раскрыты на официальном изображении
Основные особенности смартфона Huawei Nova 7 были рассекречены благодаря выпуску официального изображения устройства.
Актуальные Новости 16 апреля в 00:58
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
Торжественная церемония освящения Благодатного огня началась в Иерусалиме.
iReactor 02:56
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Киберспорт
Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant
Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
Общество
В Крыму за сутки зафиксированы три новых случая коронавируса
В Ялте заболела семейная пара, которая утверждает, что не выезжала за пределы республики. Таким образом, пока неясен источник заражения.
Севастополь.ру 03:15