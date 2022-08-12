Будьте в Плюсе

Центробанк разработал кризисный и адаптационный сценарий для экономики

Центробанк России (ЦБ) представил прогноз развития событий в мировой экономике, согласно которому допускается глобальный кризис.
Известия
Базовый сценарий ЦБ предполагает сокращение ВВП России в 2022 году на 4–6%, в 2023 году — на 1–4% и переход в зону роста в 2024 году (1,5–2,5%).
РБК
Альтернативный сценарий предполагает усиление фрагментации в мировой экономике и реализацию глобального кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов.
ПРАЙМ
При таком развитии событий ВВП России может сокращаться вплоть до 2025 года, а инфляция достичь 13—16% в 2023 году.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ описал адаптационный и кризисный сценарии для экономики
РБКвчера в 08:14
Центробанк представил базовый, адаптационный и кризисный сценарии для российской экономики
РИА Новостивчера в 11:17
Будущее российской экономики глазами ЦБ
Finam.Ruвчера в 11:40
Центробанк представил три сценария развития экономики России
РЕН ТВвчера в 09:26
Центробанк разработал кризисный и адаптационный сценарий для экономики
Известия19:54
Банк России назвал условия для наступления глобального финансового кризиса
Ведомостивчера в 07:02
ЦБ озвучил прогноз по инфляции, ключевой ставке и росту экономики до 2025 года
Бизнес журналвчера в 07:00

Интересное

S&P и Fitch считают дефолтом договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу

Агентства считают, что власти допустили дефолт тем, что договорились с держателями еврооблигаций об отсрочке платежей по госдолгу на 24 месяца.
Коммерсантъ18:53

РИА Новости: Генпрокуратура через суд вернула в бюджет санатории на юге России

Российская Генпрокуратура через суд вернула в собственность государства санатории на юге России, общая стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей.
RT на русском01:36

В Минобороны Эстонии хотят интегрировать с Финляндией ракетные комплексы береговой охраны

Как отметил министр, дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива.
ТАССвчера в 11:36

В Белгородской области подросток получил травмы, пытаясь разобрать боеприпас

Подросток в поселке Красный Октябрь Белгородской области получил тяжелые травмы, пытаясь разобрать боеприпас.
ТАСС01:40

МИД назвал объявление США России «спонсором терроризма» пересечением точки невозврата

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что западные страны во главе с США уже «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».
Lenta.ru01:00

Госсекретарь Блинкен сообщил о беспокойстве США из-за обвинений иностранцев в ДНР

США озабочены сообщениями о том, что Верховный суд Донецкой народной республики предъявил обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии в участии в боевых действиях на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
РБК02:17

Читатели The Guardian предрекли ухудшение жизни в случае прихода к власти Лиз Трасс

По мнению автора, если не произойдет "политического землетрясения", Трасс наверняка станет следующим британским премьером и сможет повлиять на судьбу королевства, а в худшем случае - она может принести больше вреда, чем ушедший в отставку Борис Джонсон.
Газета.Ru23:36

Reuters: раненного при нападении британского писателя Рушди подключили к ИВЛ

В пятницу утром 75-летний Рушди должен был выступить с лекцией в образовательном центре округа Чаутоква в штате Нью-Йорк, когда на сцену выбежал мужчина и набросился на писателя с ножом.
Газета.Ru19:45

WSJ: Украина с трудом платит солдатам и вынуждена печатать деньги на военные нужды

Украина с трудом платит жалованье военнослужащим и вынуждена печатать деньги, чтобы покрыть расходы на военные нужды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко и заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука.
РБК20:18

Юрист Безделин предупредил о штрафе от 500 до 1,5 тысячи рублей за курение на балконе

Безделин подчеркнул, что за курение в запещенном месте россиянину грозит штраф от 500 до 1500 рублей.
Lenta.ru22:21