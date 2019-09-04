Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско

Кино Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года Студия MGM нашла режиссёра для продолжения экранизации Tomb Raider с Алисией Викандер — им стал Бен Уитли, известный по сериалу «Доктор Кто», а также фильмам «Высотка» (2015) и «Перестрелка» (2016).

Происшествия СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.

Политика В Италии сформировано новое правительство Структура Совмина "Конте-2" разительно отличается от предыдущего правительства, появившегося на свет в результате подписания так называемого "коалиционного соглашения" между правоцентристской "Лигой" и "пятизвездочниками".

Армия и оружие В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.

Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Общество Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.

Здоровье В США впервые запретили электронные сигареты Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.

Политика Соловьев предрек Украине новые войны На Украине в ближайшие годы начнутся еще несколько войн, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на «России 1». На это обратили внимание ряд украинских изданий, в частности, сайт «Обозреватель».

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика В Британии депутаты приняли ко второму чтению законопроект по брекситу Члены палаты общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Великобритании из Евросоюза на три месяца, был рассмотрен во втором чтении.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Политика Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ» Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».

Общество Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев назвал себя невменяемым водителем Шепелев откровенно назвал себя невменяемым водителем, заявив, что он становится то слишком резким и раздражительным, то медлительным.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.

Политика Украинское правительство одобрило увольнение Кличко Ранее "РГ" писала о том, что украинский глава Владимир Зеленский потребовал снять Кличко с должности столичного градоначальника.

Происшествия Руку ребенка на «Чкаловской» затянуло в эскалатор В Петербурге рука восьмилетнего ребенка попала в гребенку эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская».

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Шоу-бизнес Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.

Происшествия Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.

Футбол «Челси» представил третий комплект формы «Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.