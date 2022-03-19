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Центробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреля

Центробанк России разрешил Мосбирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетоному депозитарию (НРД) операции для сокращения обязательств клиентов из «недружественных стран» с 21 марта до 1 апреля.
Коммерсантъ
Аналогичное разрешение получили Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).
РБК
Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С», отметила Московская биржа.
Forbes
Наконец, разрешены переводы ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.
Российская газета

Подробнее о событии

ЦБ разрешит Мосбирже осуществлять операции в интересах нерезидентов с 21 марта по 1 апреля
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ЦБ разрешил Мосбирже операции в интересах нерезидентов из «недружественных» стран
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