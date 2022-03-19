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Центробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреля

Центробанк России разрешил Мосбирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетоному депозитарию (НРД) операции для сокращения обязательств клиентов из «недружественных стран» с 21 марта до 1 апреля.
Коммерсантъ
Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С», отметила Московская биржа.
Forbes
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, наложивший ограничения на биржевые операции нерезидентов.
Экономика сегодня
Наконец, ЦБ одобрил переводы ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.
Forbes

Подробнее о событии

ЦБ разрешит Мосбирже осуществлять операции в интересах нерезидентов с 21 марта по 1 апреля
Lenta.ru18:10
Центробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреля
Коммерсантъвчера в 12:43
ЦБ разрешил Мосбирже операции в интересах нерезидентов из «недружественных» стран
Forbesвчера в 14:10
Нерезиденты смогут осуществлять операции на Мосбирже до 1 апреля
ФАНвчера в 14:08
ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля
Российская газетавчера в 13:37
Мосбиржа получила разрешение на операции с нерезидентами до конца марта
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ЦБ разрешил Мосбирже операции для уменьшения обязательств клиентов из недружественных стран
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