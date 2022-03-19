КоммерсантъЦентробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреляЦентробанк России разрешил Мосбирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетоному депозитарию (НРД) операции для сокращения обязательств клиентов из «недружественных стран» с 21 марта до 1 апреля.КоммерсантъОстальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С», отметила Московская биржа.ForbesПрезидент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, наложивший ограничения на биржевые операции нерезидентов.Экономика сегодняНаконец, ЦБ одобрил переводы ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.ForbesЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВЦентральная Служба НовостейАК&МФорпост Северо-ЗападИА Красная ВеснаРБКЭкономика сегодняРБК ИнвестицииФАНDP.RUИзвестияПрофильПодробнее о событииЦБ разрешит Мосбирже осуществлять операции в интересах нерезидентов с 21 марта по 1 апреляLenta.ru18:10Центробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреляКоммерсантъвчера в 12:43ЦБ разрешил Мосбирже операции в интересах нерезидентов из «недружественных» странForbesвчера в 14:10Нерезиденты смогут осуществлять операции на Мосбирже до 1 апреляФАНвчера в 14:08ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреляРоссийская газетавчера в 13:37Мосбиржа получила разрешение на операции с нерезидентами до конца мартаЭкономика сегоднявчера в 14:14ЦБ разрешил Мосбирже операции для уменьшения обязательств клиентов из недружественных странИнтерфаксвчера в 12:11Показать ещёОценить130Поделиться