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Центробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреля

Центробанк России разрешил Мосбирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетоному депозитарию (НРД) операции для сокращения обязательств клиентов из «недружественных стран» с 21 марта до 1 апреля.
Коммерсантъ
Наконец, ЦБ одобрил переводы ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.
Forbes
Другие операции участников торгов в интересах всех нерезидентов будут осуществляться с использованием счетов типа «С».
Коммерсантъ
Ограничение перевода валюты в зарубежные банки не распространяется на корреспондентские счета.
Экономика сегодня

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Банк России разрешил Московской бирже операции в интересах нерезидентов из недружественных стран
БИЗНЕС Online14:25
Центробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреля
Коммерсантъ12:43
ЦБ разрешил Мосбирже операции в интересах нерезидентов из «недружественных» стран
Forbes14:10
Нерезиденты смогут осуществлять операции на Мосбирже до 1 апреля
ФАН14:08
ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля
Российская газета13:37
Мосбиржа получила разрешение на операции с нерезидентами до конца марта
Экономика сегодня14:14
ЦБ разрешил Мосбирже операции для уменьшения обязательств клиентов из недружественных стран
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