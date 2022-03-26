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Центробанк разрешил торговлю всеми российскими акциями на Мосбирже 28 марта

Российский Центробанк с 28 марта разрешил открыть торги всеми российскими акциями на Мосбирже.
Lenta.ru
Регулятор разрешил торговлю российскими акциями, корпоративными облигациями и региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в режиме переговорных сделок в период с 9:30 до 14:00 мск, сообщила
 пресс-служба Центробанка.
Ведомости
Продажа российских акций со срочными контрактами будет проводена с 10:00 до 14:00 в обычном режиме, а далее — в адресном.
ФАН
Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.
ТАСС

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ЦБ разрешил проводить торги на Мосбирже 28 марта всеми российскими акциями
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