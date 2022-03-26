Регулятор разрешил торговлю российскими акциями, корпоративными облигациями и региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в режиме переговорных сделок в период с 9:30 до 14:00 мск, сообщила
По словам официального представителя военного ведомства, в течение последних дней многим гражданам РФ поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.
«В городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — говорится в сообщении.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".