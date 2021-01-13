Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений, а призваны облегчить отчетность для банков, разъяснила пресс-служба Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.В источнике
Народные новости
Live24
Вечерняя Москва
Радио Sputnik
ФАН
Deita.ru
Газета.Ru
iReactor
Национальная служба новостей
РИАМО
ПРАЙМ
РИА Новости
RuNews24.ru
RT на русском
Политическая Экспертиза
ФедералПресс
Слово и Дело
Life.ru
ТК Звезда
Экономика сегодня
ТВ Центр
Аргументы недели
News.ru
URA.Ru
Известия
Первый Севастопольский
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новости22:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Lenta.ru23:22
РЕН ТВ

ЦБ пояснил причины введения новых правил контроля наличных расчетов

РЕН ТВ23:01
URA.Ru

В ЦБ объяснили, кого затронут новые правила контроля наличных

URA.Ru19:27
ТК Звезда

В ЦБ объяснили, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

ТК Звезда20:36
News.ru

Центробанк разъяснил, чьи наличные будут контролироваться

News.ru19:47
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

РИА Новости22:05
ПРАЙМ

ЦБ пояснил, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

ПРАЙМ19:04

Палата представителей одобрила резолюцию с призывом отстранить Трампа от власти

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции, передает ТАСС.
Газета.Ru23:41

Госдеп предупредил европейские компании о санкциях из-за «Северного потока-2»

Госдепартамент США уведомил европейские компании о возможности очередного расширения санкций за содействие проекту «Северный поток-2», сообщило Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Коммерсантъ00:11