Вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений, а призваны облегчить отчетность для банков, разъяснила пресс-служба Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.

С чего всё началось ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. РИА Новости 22:05