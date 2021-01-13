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Центробанк разъяснил новые правила контроля за наличными

Новые правила контроля наличных расчётов в России коснутся только операций юридических лиц. Об этом заявили в Центробанке. Нововведения позволят упростить отчётность для финансовых организаций, но при этом не окажут серьёзного влияния на рядовых россиян, отмечают аналитики.В источнике
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РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
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Lenta.ru

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РБК

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

РБКвчера в 04:45
Российская газета

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

Российская газетавчера в 04:05
РИА Новости

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

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