Центробанк разъяснил новые правила контроля за наличными
Новые правила контроля наличных расчётов в России коснутся только операций юридических лиц. Об этом заявили в Центробанке. Нововведения позволят упростить отчётность для финансовых организаций, но при этом не окажут серьёзного влияния на рядовых россиян, отмечают аналитики.В источнике
С чего всё началось
ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новости22:05
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