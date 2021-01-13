Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Центробанк разъяснил новые правила контроля за наличными

Новые правила контроля наличных расчётов в России коснутся только операций юридических лиц. Об этом заявили в Центробанке. Нововведения позволят упростить отчётность для финансовых организаций, но при этом не окажут серьёзного влияния на рядовых россиян, отмечают аналитики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новости22:05
Подробнее о событии
RT на русском

Центробанк разъяснил новые правила контроля за наличными

RT на русском07:30
Lenta.ru

Россиянам разъяснили новые правила контроля наличных расчетов

Lenta.ru04:09
ТАСС

В Росфинмониторинге разъяснили новые правила контроля за оборотом наличных

ТАСС04:00
News.ru

Росфинмониторинг разъяснил поправки в «антиотмывочный» закон

News.ru04:08
РИА Новости

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

РИА Новости03:49
URA.Ru

В ЦБ объяснили, кого затронут новые правила контроля наличных

URA.Ru19:27
ПРАЙМ

ЦБ пояснил, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

ПРАЙМ19:04

В Крыму выставили на продажу завод марочных вин «Коктебель»

Симферополь, 13 января 2021, 17:25 — REGNUM Завод марочных вин «Коктебель» выставлен на продажу в Республике Крым, начальная цена — 100 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на портале для размещения информации о проведении торгов.
В Крыму выставили на продажу завод марочных вин «Коктебель»
REGNUM09:25

Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ17:40

Игроки наконец выяснили, в какой позе спит главный герой Ви из Cyberpunk 2077

Вид от третьего лица помог увидеть полную картину С момента релиза Cyberpunk 2077 игроки задавались вопросом, как спит на кровати главный герой Ви, ведь по виду от первого лица казалось, что персонаж лежит поперек кровати со свисающими ногами.
Центральная Служба Новостейвчера в 01:47