с чего всё началось

В Центробанке рассказали, каким образом будут выплачиваться пенсии в соответствии с новыми схемами. По словам первого зампреда Сергея Швецова, согласно обновлённой системе у россиян будет два варианта. Первый способ предусматривает получение всех накоплений сразу.

Общество Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.

Политика В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.

Общество В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий в будущем Многие профессии в России окажутся невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Экономика Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.

Здоровье В Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь.

Экономика РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.

Политика Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено.

Политика Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.

Политика Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.