Экономика

Ruposters.ruRuposters.ruЦентробанк разъяснил новые схемы пенсионных выплат

В Центробанке рассказали, каким образом будут выплачиваться пенсии в соответствии с новыми схемами. По словам первого зампреда Сергея Швецова, согласно обновлённой системе у россиян будет два варианта. Первый способ предусматривает получение всех накоплений сразу.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

На договорах о переводе накоплений клиента придется расписываться главам НПФ

Коммерсантъвчера в 17:31

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождьвчера в 07:59

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

ИА Хакасия11 января в 19:17

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ruвчера в 01:40
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Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда 13 января в 14:37
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,31-0,9%

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост.
ТАСС 13 января в 11:26
Общество

Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом

Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Primpress.ru вчера в 20:10
Хоккей

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

"Питтсбург" одержал четвертую победу подряд, а "Миннесота" проиграла четвертый матч кряду.
РИА Новости вчера в 23:31
Политика

В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства

Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:19
Политика

Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

ТВ Центр 00:00
Общество

В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий в будущем

Многие профессии в России окажутся невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Известия вчера в 22:13
Экономика

Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Армия и оружие

Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»

В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Известия вчера в 18:32
Здоровье

В Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови

Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь.
Gorod48 13 января в 07:10
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

RT на русском вчера в 23:24
Финансы

Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что в 2020 году благоприятная конъюнктура сохранится.
РБК вчера в 20:49
Кино

Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»

Радио Sputnik 13 января в 10:13
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

В порту Махачкалы загорелся иранский танкер

Интерфакс 00:10
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

VSE42.RU вчера в 22:11
Кино

Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»

Актуальные Новости вчера в 09:05
Экономика

РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Коммерсантъ вчера в 22:07
Политика

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено.
Газета.Ru вчера в 19:17
Политика

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики

Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Ведомости 13 января в 05:46
Политика

«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме

«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Ведомости 13 января в 17:42
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Игры

Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц

Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц. Новая дата выхода игры от Square Enix – 10 апреля.
Cyber.sports.ru вчера в 12:33
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Политика

NYT: российские хакеры атаковали украинскую Burisma

Американская газета The New York Times сообщила, российские хакеры пытались взломать сервера украинской газовой компании Burisma.
Телеканал 360° вчера в 00:38
Шоу-бизнес

Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Вечерняя Москва вчера в 07:07
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Энергетика

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
РБК вчера в 07:18
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