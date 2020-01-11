Экономика
Ruposters.ruЦентробанк разъяснил новые схемы пенсионных выплат
В Центробанке рассказали, каким образом будут выплачиваться пенсии в соответствии с новыми схемами. По словам первого зампреда Сергея Швецова, согласно обновлённой системе у россиян будет два варианта. Первый способ предусматривает получение всех накоплений сразу.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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На договорах о переводе накоплений клиента придется расписываться главам НПФ
Коммерсантъвчера в 17:31
Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,31-0,9%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост.
Общество
Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом
Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Хоккей
Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ
"Питтсбург" одержал четвертую победу подряд, а "Миннесота" проиграла четвертый матч кряду.
Политика
В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства
Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Общество
В Госдуме заявили о невостребованности многих профессий в будущем
Многие профессии в России окажутся невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Армия и оружие
Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»
В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Здоровье
В Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови
Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Финансы
Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что в 2020 году благоприятная конъюнктура сохранится.
Кино
Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Происшествия
В порту Махачкалы загорелся иранский танкер
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
Кино
Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»
Экономика
РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Политика
Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС
Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено.
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики
Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Игры
Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц
Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц. Новая дата выхода игры от Square Enix – 10 апреля.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Политика
NYT: российские хакеры атаковали украинскую Burisma
Американская газета The New York Times сообщила, российские хакеры пытались взломать сервера украинской газовой компании Burisma.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Энергетика
Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.