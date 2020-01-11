Экономика
Ruposters.ruЦентробанк разъяснил новые схемы пенсионных выплат
В Центробанке рассказали, каким образом будут выплачиваться пенсии в соответствии с новыми схемами. По словам первого зампреда Сергея Швецова, согласно обновлённой системе у россиян будет два варианта. Первый способ предусматривает получение всех накоплений сразу.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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Общество
Туристов в Турции могут ждать очереди на заселение в отели
Время заселения может увеличиться в связи с принятыми в стране мерами по усилению защиты персональных данных, пояснили в АТОР.
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В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Технологии
АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость
По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
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Умер актер сериалов «Горец» и «Друзья»
Умер американский актер Стэн Кирш.
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Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Экономика
Авиакомпании РФ в 2019 году увеличили перевозки пассажиров на 10,2%
«По оперативным данным, с января по декабрь 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%», — говорится в сообщении на сайте агентства.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Общество
Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона
Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Происшествия
Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев
Устранение последствий аварии заняло несколько часов, трамвайное движение, по информации издания "Байкал-Daily", было восстановленое лишь в 10:47.
Наука
Ученые определили место появления современного герпеса
Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Происшествия
ФСБ считает, что у проректора Петербургского университета гражданской авиации Далингера хромает логика
По информации «Фонтанки», после праздников в Следственный комитет на транспорте по Северо-Западу из регионального Управления ФСБ поступил материал в отношении проректора СПбГУ гражданской авиации Якова Далингера.
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
Пылинка возрастом около семи миллиардов лет обнаружена в австралийском метеорите, об этом сообщает издание Science Alert.
Общество
Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо с предложением внедрить в России технологию цифрового отпечатка звонка для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Экономика
Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья
Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Энергетика
Белоруссия может отказаться от прямых поставок нефти из России
Отмечается, что открытым остается вопрос, найдётся ли в мире поставщик, который способен предложить Минску нефть дешевле российской.
Футбол
Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине
Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
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