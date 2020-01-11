с чего всё началось

В Центробанке рассказали, каким образом будут выплачиваться пенсии в соответствии с новыми схемами. По словам первого зампреда Сергея Швецова, согласно обновлённой системе у россиян будет два варианта. Первый способ предусматривает получение всех накоплений сразу.

Технологии АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.

Финансы Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Происшествия В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.

Экономика Авиакомпании РФ в 2019 году увеличили перевозки пассажиров на 10,2% «По оперативным данным, с января по декабрь 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Общество Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».

Общество Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо с предложением внедрить в России технологию цифрового отпечатка звонка для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.