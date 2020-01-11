Экономика

Ruposters.ruRuposters.ruЦентробанк разъяснил новые схемы пенсионных выплат

В Центробанке рассказали, каким образом будут выплачиваться пенсии в соответствии с новыми схемами. По словам первого зампреда Сергея Швецова, согласно обновлённой системе у россиян будет два варианта. Первый способ предусматривает получение всех накоплений сразу.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождьвчера в 07:59

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ruвчера в 01:40

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

ИА Хакасия11 января в 19:17
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
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Туристов в Турции могут ждать очереди на заселение в отели

Время заселения может увеличиться в связи с принятыми в стране мерами по усилению защиты персональных данных, пояснили в АТОР.
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Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

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В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Технологии

АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость

По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
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Умер американский актер Стэн Кирш.
РЕН ТВ 03:10
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Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Вести.Финанс вчера в 14:59
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК вчера в 05:25
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
RT на русском 03:05
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
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Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Экономика

Авиакомпании РФ в 2019 году увеличили перевозки пассажиров на 10,2%

«По оперативным данным, с января по декабрь 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%», — говорится в сообщении на сайте агентства.
REGNUM 02:25
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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Общество

Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона

Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
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Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев

Устранение последствий аварии заняло несколько часов, трамвайное движение, по информации издания "Байкал-Daily", было восстановленое лишь в 10:47.
Вести.Ru 02:51
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На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
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Ученые определили место появления современного герпеса

Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Москва 24 13 января в 05:34
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Происшествия

ФСБ считает, что у проректора Петербургского университета гражданской авиации Далингера хромает логика

По информации «Фонтанки», после праздников в Следственный комитет на транспорте по Северо-Западу из регионального Управления ФСБ поступил материал в отношении проректора СПбГУ гражданской авиации Якова Далингера.
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Космос

В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет

Пылинка возрастом около семи миллиардов лет обнаружена в австралийском метеорите, об этом сообщает издание Science Alert.
Ugpressa.ru вчера в 23:24
Общество

Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо с предложением внедрить в России технологию цифрового отпечатка звонка для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
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Экономика

Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья

Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Отмечается, что открытым остается вопрос, найдётся ли в мире поставщик, который способен предложить Минску нефть дешевле российской.
Inkazan вчера в 12:12
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Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине

Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
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В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru вчера в 06:48
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Комедия «Холоп» вновь возглавила кинопрокат в выходные

RuNews24.ru 13 января в 03:19
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