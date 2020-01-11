Экономика

Life.ruLife.ruПо новой схеме. Как изменится выплата пенсий

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождьвчера в 07:59

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ruвчера в 01:40

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

На договорах о переводе накоплений клиента придется расписываться главам НПФ

Коммерсантъвчера в 17:31

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

ИА Хакасия11 января в 19:17
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Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

RT на русском вчера в 23:24
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Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке

Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
URA.Ru вчера в 22:02
Политика

В Иране задержали автора видео крушения украинского самолета

БИЗНЕС Online вчера в 15:59
Политика

Из-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть

Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что из-за санкций диппредставительство РФ в Соединенных Штатах два года не может запустить компьютерную сеть, пишет Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 11:18
Футбол

Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru вчера в 20:28
Здоровье

В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми

Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, не исключает, что возбудитель может передаваться от человека к человеку, но риск этого низок.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 16:22
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Кино

Компания Amazon огласила актерский состав сериала «Властелин колец»

Amazon опубликовал список актеров, которые примут участие в предстоящем сериале "Властелин колец".
VSE42.RU 00:00
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Кино

Штурмовик из «Мандалорца» рассказал, насколько дорого стоит малыш Йода

Popcornnews.ru 13 января в 07:10
Происшествия

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РИА Новости 00:08
Общество

Накопительный аффект: 70% россиян не верят в обеспеченную старость

Собственные накопления не позволят комфортно жить в старости 72,8% россиян.
Известия вчера в 16:01
Общество

Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным

Эхо Москвы вчера в 23:04
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом

Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Primpress.ru вчера в 20:10
Музыка

Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти

Невские Новости 13 января в 12:38
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Известия вчера в 21:53
Авто

АвтоВАЗ выпустит на рынок два внедорожника

АвтоВАЗ начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом LADA и интегрирует его в свой модельный ряд до конца 2020 года.
Автоновости дня 13 января в 05:08
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 22:49
Происшествия

Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании

Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона.
Российская газета вчера в 16:48
Общество

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

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Известия вчера в 18:23
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SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 02:43
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Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру 108 Мп

S20 Ultra получит улучшенную, по сравнению с S20 камеру.
ToDay News Ufa вчера в 06:20
Общество

Минфин России согласился на появление частных судебных приставов

Подчеркивается, что у этих элементов частного исполнения нет возможности в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования.
РИА Новости 00:01
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