Коронавирус
РБКЦентробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж, в который войдут эти проценты он должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газета12:39
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Общество
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Экономика
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В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
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Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
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Общество
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В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Общество
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Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Кино
Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы
По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
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Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
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Политика
США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок
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Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
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Футбол
Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из России
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Общество
Правительство Испании может продлить режим чрезвычайного положения
Во дворце Монклоа (официальной резиденции главы правительства Испании) сообщили, что премьер-министр Педро Санчес может объявить о продлении режима чрезвычайной ситуации в субботу, 4 апреля.