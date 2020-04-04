Коронавирус

РБКРБКЦентробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж, в который войдут эти проценты он должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газета12:39

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Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБК17:38

ЦБ: россиянам во время кредитных каникул начислят проценты, которые увеличат их долг

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ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

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Газета.Ru15:48

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ПРАЙМ12:34
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Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

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Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.
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Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

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Уточняется, что с начала эпидемии число инфицированных, включая умерших и вылечившихся, составило 115 242 человек.
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ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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