Коронавирус
Аргументы и ФактыЦБ разъяснил, что кредитные каникулы для россиян не будут бесплатными
В Банке России пояснили, что кредитные каникулы не будут бесплатными, сообщает РИА Новости. ЦБ посоветовал заемщикам, если есть возможность, платить посильные суммы кредитору во время льготного периода, что позволит уменьшить сумму начисляемых процентов.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газетавчера в 12:39
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Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Российская газетавчера в 12:39
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