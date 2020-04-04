с чего всё началось

В Банке России пояснили, что кредитные каникулы не будут бесплатными, сообщает РИА Новости. ЦБ посоветовал заемщикам, если есть возможность, платить посильные суммы кредитору во время льготного периода, что позволит уменьшить сумму начисляемых процентов.

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы для россиян не будут бесплатными

Происшествия Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Общество Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

Космос Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).

Происшествия В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Происшествия У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.

Общество Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.

Общество У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.

Общество Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве при условии, что это будет нейтральная валюта.

Общество В Крыму выявили два новых случая коронавируса Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.