Коронавирус

РБКРБКЦентробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж, в который войдут эти проценты он должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газета12:39

Подробнее о событии

Центробанк разъяснил, как пользоваться правом на кредитные каникулы

News.ru15:19

ЦБ: россиянам во время кредитных каникул начислят проценты, которые увеличат их долг

URA.Ru16:14

В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул

Газета.Ru15:48

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБК17:38

Центробанк напомнил, что кредитные каникулы не являются бесплатными

НТВ12:54

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газета12:39

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМ12:34
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Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Политика

Трамп поддержал увольнение капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

РИА Новости 18:09
Экономика

Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах

Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
BFM.ru 00:32
Политика

Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России

С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.
РБК 06:00
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Известия 08:51
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Общество

Названы страны, откуда в РФ чаще всего завозили коронавирус

Завозные случаи коронавируса зарегистрированы в РФ из 73 стран, лидеры – Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Вести ФМ 09:58
Наука

Эректильная дисфункция может быть признаком ранней смертности

В новом исследовании бельгийских ученых из Левенского университета сообщается, что у мужчин с эректильной дисфункцией наблюдаются более высокие риски смертности независимо от уровня гормона тестостерона.
Хайтек+ 01 апреля в 06:50
Происшествия

В Орехово-Зуево завершили спасательные работы на месте взрыва газа

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.
РИА Новости 17:42
Наука

У кошек в Ухане обнаружили антитела к коронавирусу

Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выявили у 15 процентов исследованных ими кошек в Ухане антитела к коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Футбол

Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим»

Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Sport24.ru 08:03
Происшествия

Дочь Мейвезера арестована за нападение на человека с ножом

Дочь бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера Иянна была арестована, сообщает TMZ.
Газета.Ru 16:26
Общество

Голубев утвердил меры по поддержке населения Ростовской области

Губернатор Ростовской области утвердил план мероприятий по поддержке населения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Панорама Ростова-на-Дону 08:47
Политика

Британские лейбористы избрали нового лидера

В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.
РИА Новости 07:32
Авто

Компания Xiaomi представила проекционный автомобильный дисплей

Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.
Автоновости дня 06:45
Гаджеты

Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров

Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.
МонаВиста вчера в 17:09
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Мой Брянск 02:27
Политика

Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:58
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru 09:47
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

Мэр Сергей Собянин обязал московские предприятия обеспечить дистанцирование между работниками и посетителями в полтора метра.
РИА Новости 13:57
Армия и оружие

В Сербию прибыли 11 российских самолетов с медицинской помощью

Спецборты доставили из России 87 военнослужащих, в том числе военных медиков и вирусологов.
ТагилСити.ру 08:41
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел песню «Надежда» в палате в Коммунарке

Зараженный коронавирусом народный артист РСФР Лев Лещенко обратился к своим поклонникам из больницы в Коммунарке и спел песню «Надежда».
ЛОТ вчера в 03:00
Общество

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.
News.ru 11:53
Общество

В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты

В качестве исключения разрешено выходить для обращения за экстренной медицинской помощью, в связи с прямой угрозой жизни и здоровью, при следовании на работу и обратно, если она не приостановлена, а также для похода в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк, салон связи и для выгула домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома.
РЕН ТВ 17:37
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочь

У Валерия Карпина родилась дочь 👶 В семье главного тренера «Ростова» Валерия Карпина произошло пополнение.
Вести.Ru 11:30
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