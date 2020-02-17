Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.

с чего всё началось

Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Об этом со ссылкой на представителя ЦБ пишет РБК в понедельник, 17 февраля. Перечень оснований для блокировки счета не меняли с момента их появления в марте 2012 года.

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Политика Уволенный переговорщик по Донбассу призвал Украину перейти в наступление Уволенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Роман Бессмертный призвал «агрессивно и жестко» ответить на наступление вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) близ Золотого.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Общество Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Общество Alfa Romeo представила новый гоночный болид C39 В первый день предсезонных тестов Формулы 1 команда Alfa Romeo представила свой новый гоночный болид с индексом C39.

Экономика Сбербанк может войти в список стратегических предприятий Переход Сбербанка под контроль правительства Правительство РФ 17 февраля внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка.