Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк решил изменить основания для блокировки счетов

Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Об этом со ссылкой на представителя ЦБ пишет РБК в понедельник, 17 февраля. Перечень оснований для блокировки счета не меняли с момента их появления в марте 2012 года.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ru17 февраля в 13:15

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьградвчера в 06:27

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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