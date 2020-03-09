с чего всё началось

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке. Цены на нефть упали на фоне срыва сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти.

Единоборства Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Гаджеты Meizu 17 получил абсолютно не такую камеру, как ожидалось Как ожидается, флагманский смартфон Meizu 17 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 865 и модемом для работы в сетях пятого поколения 5G.

Экономика Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Кино Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2» Недавно появилась информация, что голливудский актер Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2». Источник, связанный с созданием второй части фильма, говорит, что зрители снова смогут увидеть артиста в роли знаменитого комедийного персонажа Маска.

Здоровье Раскрыты необратимые последствия коронавируса В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.