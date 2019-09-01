Финансы

Независимая газетаНезависимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро

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Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".
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Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

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Курсы валют на сегодня, 10 сентября 2019 года

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Курс валют на 9-13 сентября: укрепляем позиции

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 9 сентября понизился на 0.01%

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Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
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На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения

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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Официальный курс евро снизился на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
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В Туве откопали «женский айфон» возрастом 2100 лет

Пояс женщины был украшен китайскими монетами, которые стали чеканить 2137 лет назад. С их помощью удалось установить возраст «айфона».
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«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева

Спорт-Экспресс 12:32
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LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию

Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.
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Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

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В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
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Минсельхоз вмешался в танковые дела

Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.
Коммерсантъ 18:30
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Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
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Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

РБК 20:01
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Львы будут полны идей, а Скорпионы могут впасть в депрессию

ЛЕВ Львы станут настоящими генераторами идей.
Свойкировский.рф 09:30
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Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
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В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
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Intel готовит бюджетный мини-компьютер

По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.
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Светлана Лобода поделилась милым видео с младшей дочерью

Артистка начала чаще показывать малышку в соцсетях. Светлана Лобода - мама двоих дочерей.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
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В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
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Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе

Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате.
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Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор

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Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

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