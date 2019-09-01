Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Финансы Официальный курс евро снизился на 56 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.

Общество Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.

Наука В Туве откопали «женский айфон» возрастом 2100 лет Пояс женщины был украшен китайскими монетами, которые стали чеканить 2137 лет назад. С их помощью удалось установить возраст «айфона».

Гаджеты LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.

Армия и оружие ОДК создаст двигатель нового поколения В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

Армия и оружие Минсельхоз вмешался в танковые дела Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.

Общество Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

Гаджеты Intel готовит бюджетный мини-компьютер По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поделилась милым видео с младшей дочерью Артистка начала чаще показывать малышку в соцсетях. Светлана Лобода - мама двоих дочерей.

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.