Финансы
Независимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК 21:10
Наука
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения
Российская газета 07:11
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Финансы
Официальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:31
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Наука
В Туве откопали «женский айфон» возрастом 2100 лет
Пояс женщины был украшен китайскими монетами, которые стали чеканить 2137 лет назад. С их помощью удалось установить возраст «айфона».
Известия 10:14
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Гаджеты
LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию
Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.
Retailer.ru 07:51
Армия и оружие
ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие
Минсельхоз вмешался в танковые дела
Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.
Коммерсантъ 18:30
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Общество
Львы будут полны идей, а Скорпионы могут впасть в депрессию
ЛЕВ Львы станут настоящими генераторами идей.
Свойкировский.рф 09:30
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Гаджеты
Intel готовит бюджетный мини-компьютер
По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.
Astera 13:18
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась милым видео с младшей дочерью
Артистка начала чаще показывать малышку в соцсетях. Светлана Лобода - мама двоих дочерей.
Летидор 03:08
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Экономика
Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе
Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате.
Известия 15:00