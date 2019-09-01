Финансы
Независимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Политика
Беглов победил на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.
Lenta.ru 10:15
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка
Знаменитость заботится о шести детях, а сейчас всерьез задумалась об усыновлении седьмого.
Пятый канал 20:52
Общество
В Венеции хотят полностью запретить курение
Глава итальянской Венеции Луиджи Бруньяро предложил полностью запретить курение на открытом воздухе в городе.
Дни.ру 11:12
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Футбол
Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
Победу российской команде принес защитник Марио Фернандес, который забил головой на 89-й минуте после того, как со стандарта мяч во вратарскую отправил Александр Головин.
Вести.Ru 16:40
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
Коммерсантъ 12:03
Общество
Львы будут полны идей, а Скорпионы могут впасть в депрессию
ЛЕВ Львы станут настоящими генераторами идей.
Свойкировский.рф 09:30
Наука
Нейросеть научили распознавать зеркала в кадре
Discover24 06:37
Футбол
Сборная Белоруссии проиграла Уэльсу в товарищеском матче
Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0.
РИА Новости 17:17
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Футбол
Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля
В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.
Матч ТВ 16:43
Гаджеты
LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию
Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.
Retailer.ru 07:51
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева показала Лизу Арзамасову с огромным беременным животом
Недавно поклонники увидели снимок, где Лиза Арзамасова стоит с большим беременным животом, рядом с ней Нонна Гришаева, которая играла роль ее матери в ситкоме «Папины дочки».
OAnews 18:11
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель открыл стрельбу по полицейским в Грозном. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД по Чечне.
Национальная служба новостей 04:41
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Авто
Кроссовер Hyundai Creta получил спецверсию для рынка России
Южнокорейский кроссовер Hyundai Creta получил спецверсию для рынка России под названием Rock Edition.
UfaTime.ru 14:38
Политика
США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину
Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.
Аргументы и Факты 19:05
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42