Финансы

Независимая газетаНезависимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро

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Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".
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Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

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