Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.

Общество Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.

Политика Беглов победил на выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).

Шоу-бизнес Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка Знаменитость заботится о шести детях, а сейчас всерьез задумалась об усыновлении седьмого.

Общество В Венеции хотят полностью запретить курение Глава итальянской Венеции Луиджи Бруньяро предложил полностью запретить курение на открытом воздухе в городе.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Футбол Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте Победу российской команде принес защитник Марио Фернандес, который забил головой на 89-й минуте после того, как со стандарта мяч во вратарскую отправил Александр Головин.

Футбол Сборная Белоруссии проиграла Уэльсу в товарищеском матче Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Футбол Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.

Гаджеты LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.

Шоу-бизнес Нонна Гришаева показала Лизу Арзамасову с огромным беременным животом Недавно поклонники увидели снимок, где Лиза Арзамасова стоит с большим беременным животом, рядом с ней Нонна Гришаева, которая играла роль ее матери в ситкоме «Папины дочки».

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель открыл стрельбу по полицейским в Грозном. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД по Чечне.

Авто Кроссовер Hyundai Creta получил спецверсию для рынка России Южнокорейский кроссовер Hyundai Creta получил спецверсию для рынка России под названием Rock Edition.

Политика США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.