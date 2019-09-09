Финансы
Независимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Футбол
Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Хоккей
Переговоры «Тампы» о заключении контракта с Пойнтом застопорились
«Тампа» далека от заключения нового контракта с форвардом Брейденом Пойнтом, находящимся в статусе ограниченно свободного агента, сообщает журналист The Athletic Джо Смит.
Чемпионат 03:00
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Здоровье
Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.
URA.Ru 02:15
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.
ТАСС 03:06
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.
РБК 02:20
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Российская газета 02:54
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru вчера в 07:21
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество
Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска
В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Футбол
Вратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер в понедельник умер в своем номере отеля, где команда остановилась перед игрой с Гаити.
Sportbox.RU 02:19
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10