Финансы

Независимая газетаНезависимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро

Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:03

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолецвчера в 03:35

Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Независимая газетавчера в 08:11

Украину готовят к большой распродаже

Новостной фронтвчера в 07:38

Курсы валют на сегодня, 10 сентября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:16

Курс валют на 9-13 сентября: укрепляем позиции

Хакасия-Информвчера в 04:48

Курс валют на завтра: Центробанк объявил о падении доллара и евро

Свободная Прессавчера в 05:33
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

Lenta.ru 00:09
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Политика

CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона

Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Общество

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Футбол

Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном

Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Хоккей

Переговоры «Тампы» о заключении контракта с Пойнтом застопорились

«Тампа» далека от заключения нового контракта с форвардом Брейденом Пойнтом, находящимся в статусе ограниченно свободного агента, сообщает журналист The Athletic Джо Смит.
Чемпионат 03:00
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Теннис

Надаль объяснил свои слезы после матча с Медведевым

Матч ТВ 03:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Здоровье

Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину

Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.
URA.Ru 02:15
Политика

Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии

Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Политика

Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах

Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Общество

Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.
ТАСС 03:06
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.
РБК 02:20
Происшествия

Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми

Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Политика

На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины

Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Происшествия

В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка

Российская газета 02:54
Общество

В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений

РБК 01:05
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru вчера в 07:21
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество

Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска

В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Футбол

Вратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити

Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер в понедельник умер в своем номере отеля, где команда остановилась перед игрой с Гаити.
Sportbox.RU 02:19
Политика

ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
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