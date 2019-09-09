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Происшествия Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Футбол Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.

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