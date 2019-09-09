Финансы
Независимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Политика
Рауль Хаджимба победил на президентских выборах в Абхазии
Рауль Хаджимба, действующий президент Абхазии, выиграл во втором туре выборов главы республики.
Газета.Ru 10:05
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру 12:54
Футбол
Россия одержала минимальную победу над Казахстаном
Сборная России обыграла команду Казахстана в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:37
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).
Ведомости 17:02
Экономика
ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка
Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе.
РБК 12:25
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс 13:52
Футбол
Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана
Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.
ProstoProSport 13:52
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line 01:40
Футбол
Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России (0:1).
Чемпионат 17:01
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Футбол
«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Гетце
Миланский клуб рассчитывает бесплатно заполучить футболиста следующим летом, когда у него истечет контракт с немецким клубом.
Soccer.ru 13:14
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Политика
В Болгарии из-за шпионажа задержан секретарь движения «Русофилов»
Полиция Болгарии задержала секретаря местного национального движения «Русофилов» Юрия Борисова.
ФедералПресс 16:36
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Наука
Редкая патология показала, как именно мозг различает цвета
Пациент, которого медики окрестили RDS из соображений конфиденциальности, перенес инсульт, оставивший после себя поражение левого полушария мозга.
Популярная механика 06 сентября в 20:02
Наука
Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов
Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
N+1 11:00
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами «мертвы»
Переговоры США с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) о мирном урегулировании в Афганистане "мертвы".
ТАСС 16:52
Политика
Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne рассказала о том, что ищет новую работу.
Lenta.ru 16:41
Здоровье
Внезапное онемение тела названо симптомом серьезных заболеваний
Онемение может указывать на такие заболевания, как сахарный диабет, тромбоз, артрит, артроз.
Medical Note 01:44
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58