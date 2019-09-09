Финансы

Независимая газетаНезависимая газетаЦентробанк резко понизил курсы доллара и евро

Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".
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Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Независимая газета08:11

Курсы валют на сегодня, 10 сентября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:16

Украину готовят к большой распродаже

Новостной фронт07:38

Курс валют на 9-13 сентября: укрепляем позиции

Хакасия-Информ04:48

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 9 сентября понизился на 0.01%

АК&М03:10

«Подарки» доллара и евро: стал известен курс валют на вторник

Sputnik Молдова15:05
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Политика

Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках

На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Политика

Зеленский поедет в США 23 сентября

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.
Политика Сегодня 06:48
Авто

Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете

На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
Picsnews.net 08:00
Наука

Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты

Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика

На выборах главы Абхазии побеждает Рауль Хаджимба

Большая Азия 04:18
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Коммерсантъ 12:03
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости 12:58
Хоккей

Андрей Разин: «Проиграли в мастерстве, но не проиграли в характере»

Ключевой момент — два раза играли 5 на 3, но не реализовали. Мы проиграли в мастерстве, но не проиграли в характере.
Спорт-Экспресс 16:25
Политика

Подведены итоги выборов в Мосгордуму

По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
Газета.Ru 04:59
Происшествия

Производственное здание полыхает в Петербурге

РЕН ТВ 18:12
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Футбол

Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу

Евро-футбол.ру 12:54
Происшествия

В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК 17:23
Кино

Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде

Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика

Трамп отменил визит в пострадавшую от урагана «Дориан» зону

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в район Северной Каролины, которая пострадала от урагана "Дориан".
Газета.Ru 17:48
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Экономика

Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной

Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Общество

В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях

В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
RT на русском 11:23
Общество

Львы будут полны идей, а Скорпионы могут впасть в депрессию

ЛЕВ Львы станут настоящими генераторами идей.
Свойкировский.рф 09:30
Политика

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
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