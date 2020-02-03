Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Армия и оружие Российские военные перехватили беспилотники рядом с базой Хмеймим В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, выпущенных боевиками из Идлиба в сторону российской базы Хмеймим.

Шоу-бизнес Леди Гага показала нового бойфренда Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.

Технологии Google создала альтернативу YouTube Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.

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Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

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Здоровье Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака Роспотребнадзор напомнил, что здоровый образ жизни включает в себя физическую Активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира и снижение употребления колбас и красного мяса.

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