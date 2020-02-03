Финансы
РосбалтЦентробанк резко повысил курсы евро и доллара
Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов после пятничного обвала
Интерфаксвчера в 02:31
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Экономика
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Авто
Самые дешевые подержанные автомобили нашлись в Омске
Эксперты одного из популярных сайтов объявлений сравнили цены на продаваемые автомобили с пробегом и выяснили, что дешевле всего б/у машину можно купить в Омске, пишет "Город 55".
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении договоренностей.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
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Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по ситуации в Идлибе
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В феврале жители Москвы смогут бесплатно пройти диагностику шести самых распространённых видов онкологических заболеваний.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
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Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Политика
Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Экономика
Число финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Общество
Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»
Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Политика
Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Авто
Доля продаж дизельных автомобилей в массовом сегменте составила 5%
В 2018 году указанный показатель был равен 5,3%. Среди массовых марок наибольшую рыночную долю дизельных автомобилей имеет Peugeot.
Гаджеты
Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2
Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Футбол
Ольга Смородская – о продлении контракта Семина: Работать с ним сложно, вряд ли улучшился характер
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Происшествия