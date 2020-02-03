Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Авто Самые дешевые подержанные автомобили нашлись в Омске Эксперты одного из популярных сайтов объявлений сравнили цены на продаваемые автомобили с пробегом и выяснили, что дешевле всего б/у машину можно купить в Омске, пишет "Город 55".

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.