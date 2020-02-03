Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

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Спорт Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и подал в отставку.