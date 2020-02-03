Финансы
РосбалтЦентробанк резко повысил курсы евро и доллара
Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Политика
Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%
В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Происшествия
В Сергиевом Посаде в ДТП с автобусом пострадали два человека
Рейсовый автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Московской области, предварительно, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Мать Тимати объяснила, почему «не считает Решетову членом семьи»
Мать рэпера Тимоти ответила на подозрения поклонников о том, что она недовольна новой пассией сына Анастасией Решетовой.
Авто
Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ
Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
Происшествия
Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Кино
Тизер нового сериала Netflix по комиксу автора «Конец ***го мира»
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
Спорт
Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и подал в отставку.
Общество
Владимир Путин созвонился с королем Саудовской Аравии
Как сообщила пресс-служба Кремля вечером 3 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.
Общество
Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в старом платье
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала героиней светской хроники после прошедшей накануне церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Общество
«Магнит» приостановил поставки китайских овощей
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Армия и оружие
Боевики захватили у армии Сирии современный танк Т-90
Сирийские боевики захватили современный танк российского производства Т-90 у армии правительства в Алеппо.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество