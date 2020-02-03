Финансы

РосбалтРосбалтЦентробанк резко повысил курсы евро и доллара

Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Официальный курс евро вырос к рублю

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Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

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Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
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Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
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В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
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"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
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Тизер нового сериала Netflix по комиксу автора «Конец ***го мира»

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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

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Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»

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