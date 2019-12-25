Финансы
Телеканал 360°Центробанк сильно понизил курсы доллара и евро на 26 декабря
Центробанк РФ установил официальный курс валют на 26 декабря. Курс доллара снизился на 45,09 копейки, сообщил сайт «Экономика сегодня». Официальный курс доллара на 26 декабря составил 61,7164 рубля.
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Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
Голикова: естественный прирост населения зафиксирован в 18 регионах РФ
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о естественном приросте населения в 18 регионах РФ, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин усомнился в том, что большинство граждан страны чувствуют, что национальные проекты поменяют их жизнь к лучшему.
Спорт
ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Армия и оружие
ВСУ атаковали посёлок из-за уничтоженного «Урала» — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Энергетика
Козак назвал ситуацию с ценами на бензин в РФ благоприятной
В 2020 году в России не стоит опасаться роста цен на топливо.
Политика
Козак считает возможным компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что США будет усиливать давление на «Северный поток-2».
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку
Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Общество
Матвиенко не исключает отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
Фигурное катание
Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества
Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно.
Происшествия
Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку
Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.
Происшествия
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой
Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.