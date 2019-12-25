Центробанк РФ установил официальный курс валют на 26 декабря. Курс доллара снизился на 45,09 копейки, сообщил сайт «Экономика сегодня». Официальный курс доллара на 26 декабря составил 61,7164 рубля.

Центробанк сильно понизил курсы доллара и евро на 26 декабря

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