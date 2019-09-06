Финансы
РИА НовостиЦентробанк снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора. Она уменьшится на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых, уточняется в релизе. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали этого шага.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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