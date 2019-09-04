Финансы
Свободная ПрессаЦентробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%. В заявлении Банка России отмечается, что в стране продолжает замедляться годовая инфляция, и теперь её показатель по итогам года прогнозируется на уровне 4,0–4,5%.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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