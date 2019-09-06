Финансы
Sibnet НовостиБанк России понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора. Снижение стало третьим подряд в 2019 году, впервые показатель опустился до уровня 2014 года.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета 06 сентября в 08:50
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Футбол
Суд отпустил Кокорина и Мамаева по УДО
Ruposters.ru 06 сентября в 03:01
Единоборства
Как Нурмагомедов победил Порье и сохранил чемпионский пояс UFC
Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Дастином Порье в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
RT на русском вчера в 18:22
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия
На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание
В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.
Известия вчера в 22:33
Футбол
«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и £ 11,3 млн в год
Повышение оклада может увеличиться почти на £ 2 млн за сезон. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года.
Чемпионат вчера в 23:30
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Рита Дакота об экс-супруге: «Любила и люблю»
Несмотря на все измены экс-супруга, Дакота призналась, что все еще любит его и будет любить всегда.
Gazeta.SPb вчера в 17:12
Культура
Красноярцы вновь увидели французское световое шоу
Гигантские птицы парили над Правобережьем Сегодня, 7 сентября, в Красноярске вновь выступил известный цирковой театр из Франции Remue Menage.
АиФ Красноярск вчера в 11:47
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Гаджеты
IFA 2019: ноутбук Dynabook Tecra X50-F с 15 дисплеем работает без подзарядки до 17 часов
3DNews вчера в 07:27
Общество
Скорпионы чувствуют себя одиноко, а Рыбам нужен полноценный отдых
ЛЕВ Удовольствие принесёт общение с партнёром, семьёй и детьми.
Свойкировский.рф 06 сентября в 08:15
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия вчера в 07:03
Политика
Избирком Забайкалья: Все избирательные участки открылись вовремя
REGNUM вчера в 23:01
Политика
Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии
Известия вчера в 07:16
Авто
Audi Q8 против A7 или чему научат на авто за 6 млн рублей
Про Audi Q8 тоже говорим; его поведение, конечно, отличается от того, что есть в A7 Sportback.
без руля.ру вчера в 22:06
Наука
Математики разложили число 42 на три куба через 65 лет
Поиску ответа поспособствовал «суперкомпьютер» Charity Engine.
Невские Новости вчера в 18:16
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт не знает, кто такой Рамзан Кадыров
Красная весна вчера в 22:53
Политика
В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
РИА Новости вчера в 23:11
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru вчера в 07:17
Политика
Глава Крыма посоветовал Зеленскому выйти из образа телегероя
Глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому выйти из образа своего персонажа Василия Голобородько из сериала "Слуга народа".
ИА Крыминформ 05 сентября в 16:02
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Наука
Автор способа планирования пола считает бессмысленным его применение на человеке
Японские ученые открыли способ с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении, но считают, что для человека он этически неприемлем.
Известия вчера в 21:59
Политика
В Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия вчера в 21:24
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30