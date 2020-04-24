Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В пятницу, 24 апреля, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до уровня 5,5% годовых. Такое решение регулятор принял на основе пересмотренной оценки развития экономики России на ближайшие несколько лет.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Комментарии
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Политика
Уволен помощник главы Россельхознадзора
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с занимаемой должности, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.
RT на русском 10:48
Авто
Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
Моя Москва.онлайн 02:16
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Здоровье
В России почти у 400 беременных женщин выявлен коронавирус
Почти 400 беременных женщин в России имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция», сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
RT на русском 07:55
Экономика
Минпромторг сообщил о запасе в 28 млн масок у ритейлеров
Российские крупнейшие торговые сети уже запасли более чем 28 млн масок разных типов на продажу, в апреле их закупки превзошли мартовские в полтора-два два раза, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Интерфакс 08:51
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Кино
У Netflix достаточно нового контента до конца карантина
Стриминговый гигант Netflix не планирует откладывать премьеры своих проектов, как это сейчас делают многие другие кинопроизводители во всем мире.
Киноафиша России 07:18
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Шоу-бизнес
Анна Кошмал призналась, что не общается с коллегами по «Сватам»
Российская актриса Анна Кошмал рассказала о своих взаимоотношениях с коллегами по сериалу «Сваты».
iReactor 05:15
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Биатлон
Адвокат Панич: МОК снова представил поддельную подпись Родченкова
Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заявил о новой подделке подписи информатора WADA Григория Родченкова.
Pravda.Ru 09:39
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 24 апреля в 15:18
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:26