Финансы
Газета Республика БашкортостанЦентробанк снизил ключевую ставку
Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
«Самое неожиданное – масштаб пересмотра прогноза инфляции». Эксперты о резком снижении ставки ЦБ
Ведомости25 октября в 08:11
ФИНАМ: На текущий момент может быть целесообразным открытие длинных позиций по ОФЗ с наибольшей дюрацией
Finam.Ru25 октября в 10:04
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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
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Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
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Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
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Культура
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В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Культура
Харламов и Воля на Comedy Club жестко высмеяли ориентацию Мигеля
Вышел новый выпуск Comedy Club. Ведущие юмористического шоу по традиции жестко высмеяли гостей.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
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Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Общество
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Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого
«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
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Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Политика
В Германии «Левые» впервые выиграли земельные выборы
В Германии партия «Левые» впервые за всю историю своего существования победила в выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия.
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Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
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Происшествия
Рязанский священник избил свою жену
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Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл
Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
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«Балтика» в меньшинстве удержала ничью с «Торпедо» в Калининграде
Футболисты "Балтики" сыграли вничью с московским "Торпедо" в 20-м туре ФНЛ.
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что Макс Ферстаппен повел себя в квалификации Гран При Мексики недальновидно.
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за пожаров
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ЦСКА проиграл «Динамо», Влашич не забил пенальти
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