Финансы

Газета Республика БашкортостанГазета Республика БашкортостанЦентробанк снизил ключевую ставку

Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

RT на русском25 октября в 08:37
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В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

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