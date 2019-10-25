Финансы

РБКРБККурс рубля показал нейтральную реакцию на снижение ставки ЦБ

Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. (до 6,5% годовых) не привело к резкому изменению курса рубля, следует из материалов Московской биржи.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

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