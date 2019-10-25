Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году. Напомним, последнее снижение ключевой ставки произошло 6 сентября.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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Армия и оружие
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Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
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Армия и оружие
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Экономика
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Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
Выяснилось, что рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь внезапно. Всё произошло во время смены караула.
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Политика
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