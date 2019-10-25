Финансы
ТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Газета.Ru 25 октября в 18:00
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Реальное время 11:46
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Армия и оружие
Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал не заблуждаться по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении заключить новый, "хороший" ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: это обещание никого не должно вводить в заблуждение.
РИА Новости 20:16
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
Происшествия
Женщина погибла в ДТП на трассе в Слюдянском районе
Еще четверо взрослых и ребенок получили травмы. ДТП произошло около семи часов вечера в воскресенье, 27 октября, в Слюдянском районе.
ИркСиб 20:50
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Общество
Тюменская журналистка призвала посадить Соловьева в тюрьму
Журналистка Анастасия Миронова, родившаяся и начинавшая карьеру в Тюмени, считает необходимым принять специальный закон о наказании для пропагандистов.
URA.Ru вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Политика
Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Московский Комсомолец 16:51
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
«Победа» повышает стоимость билетов из-за рубежа на €5
Лоукостер "Победа" в понедельник, 28 октября, вместе с переходом на зимнее расписание полетов повышает стоимость авиабилетов с вылетом из-за границы в Россию на €5 (более 350 рублей) в связи с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах.
ТАСС 17:09
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Общество
Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей
Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
В ходе совместной операции сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и представители МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума в подмосковном Зарайске, который готовил нападение на своих однокурсников.
Известия 10:16
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ вчера в 13:18
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49