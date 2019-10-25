Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Газета.Ru 15:42
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Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

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РБК 17:18
Армия и оружие

Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

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РИА Новости 20:16
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СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

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Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
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Общество

Тюменская журналистка призвала посадить Соловьева в тюрьму

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Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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ТАСС 17:09
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Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

Lenta.ru 17:13
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
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Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

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ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

В ходе совместной операции сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и представители МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума в подмосковном Зарайске, который готовил нападение на своих однокурсников.
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Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Общество

В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч человек из-за пожаров

Газета.Ru 15:29
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