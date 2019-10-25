Финансы

Газета Республика БашкортостанГазета Республика БашкортостанЦентробанк снизил ключевую ставку

Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.
Читать в источнике
Комментировать413
Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

Подробнее о событии

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%

Интерфакс25 октября в 07:11

Отставка процента

Российская газетавчера в 10:38

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

РИА Новости25 октября в 17:33

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК25 октября в 11:09

Снижения ключевой ставки может не хватить для возврата к целевой инфляции

Ведомостивчера в 17:03

ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 6,5%

DP.RU25 октября в 06:32

Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п

Газета.Ru25 октября в 11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Общество

Названы регионы России с самой низкой безработицей

Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ вчера в 09:26
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru вчера в 20:03
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК 26 октября в 16:48
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», - сообщается в видеоролике, опубликованном офисом лидера Украины.
ТК Звезда вчера в 16:38
Происшествия

В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем

Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Армия и оружие

Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии

Российские военные в ходе подготовки к совместному российско-сербскому учению ПВО «Славянский щит – 2019» развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» на авиабазе Батайница в Сербии.
Известия 24 октября в 23:52
Политика

Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости вчера в 11:55
Армия и оружие

Сегодня День армейской авиации

Парламентская газета вчера в 17:12
Гаджеты

«Ростех» представил облегченный планшет с процессором «Эльбрус»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил прототип отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».
АБН 25 октября в 07:38
Транспорт

Установлена стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стоимость проезда для водителей легковых автомобилей по новой трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург, составит от 1,3 до 2 тысяч рублей.
Газета.Ru 00:17
Происшествия

Пропавший школьник из Бердска найден мёртвым

Пропавший подросток из Бердска найден мёртвым, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».
REGNUM вчера в 22:20
Спорт

Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх

Говорит Москва 00:03
Общество

Лолита Милявская опубликовала видео с критикой омбудсмена Кузнецовой

Певица Лолита Милявская в коротком видеоролике озвучила свое мнение об уполномоченную по правам ребенка Анне Кузнецовой.
Московский Комсомолец вчера в 11:02
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
РБК вчера в 13:38
Футбол

Фанаты «Арсенала» освистали Джаку

В матче против «Кристал Пэлас» «Арсенал» вёл со счётом 2:0, но упустил победу и добился лишь ничьей.
Евро-футбол.ру вчера в 14:42
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета вчера в 04:58
Политика

СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил

Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
Эхо Москвы 00:15
Армия и оружие

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

RT на русском вчера в 05:35
Экономика

Политика Центробанка поможет увеличить доходы россиян

Портал «Вести экономика» сообщил, что Центробанк России поспособствует экономическому росту РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 13:59
Культура

Харламов и Воля на Comedy Club жестко высмеяли ориентацию Мигеля

Вышел новый выпуск Comedy Club. Ведущие юмористического шоу по традиции жестко высмеяли гостей.
Версия.Инфо 25 октября в 20:17
Авто

Ажиотажным спросом пользуется кроссовер Suzuki Vitara Brezza

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили 26 октября в 23:56
Наука

Высшее образование снижает риск алкоголизма

Учёными была обработана информация о 780 тысячах человек, и это позволило установить, что дополнительные 3,6 года обучения наполовину понижают риск появления алкоголизма.
МедиаПоток 25 октября в 13:04
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС вчера в 15:05
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Армия и оружие

Останки главаря ИГ захотели сбросить в море

Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
Lenta.ru вчера в 22:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное