Финансы
Петрозаводск говоритЦентробанк снизил ключевую ставку
Центробанк РФ снизил уровень ключевой ставки до 5,5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора. Решение принято на заседании совета директоров.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Комментарии
Общество
Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.
Lenta.ru 09:30
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport 07:11
Здоровье
Евгений Куйвашев вступился за НИИ ОММ
Глава Свердловской области подготовил обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в надежде сохранить НИИ ОММ.
Уралинформбюро 11:30
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с выдвижной камерой
Samsung готовит свой первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой.
The GEEK вчера в 16:02
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес
Любовница Константина Ивлева прокомментировала беременность
Экспресс газета 06:59
Происшествия
Неизвестные «заминировали» все самолеты в Шереметьево
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на бортах всех самолетов, находящихся в московском аэропорту Шереметьево, и шести самолетов, выполняющих рейсы.
ТАСС 10:08
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33