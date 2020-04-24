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Общество Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.

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Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 35

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Экономика Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. 26

Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 104

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