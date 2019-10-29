Экономика

Life.ruLife.ruЦентробанк снизил ключевую ставку. Как спасти сбережения

Впервые с 2017 года Центральный банк России понизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Помимо этого регулятор понизил и свой прогноз по инфляции в 2019 году.
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Ссудные дни

Российская газета00:02

Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ

News.ruвчера в 00:02

Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

Ведомостивчера в 02:58

Свой дом: Как снижение ключевой ставки оживит рынок

Эхо Москвывчера в 01:42

Банки не стали спешить со снижением ставок по кредитам и вкладам вслед за ЦБ

Forbesвчера в 04:33

Центробанк сделал ставку. Вот что теперь будет с рублем

Primpress.ru27 октября в 05:10

В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?

Пятый канал26 октября в 18:30
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:49, Вашингтон
Армия и оружие

Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе

Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Музыка

Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters

Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.
ИА InterMedia 09:04
Политика

В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки

Депутат Госдумы Андрей Козенко провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и персонажем русской сказки.
Газета.Ru 10:36
Общество

Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемого в изготовлении СВУ подростка

«Московский городской суд не стал продлевать срок стражи моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля», — приводит его слова агентство.
Известия 10:27
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Политика

Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Вести.Ru 10:20
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Политика

Facebook удалил десятки ориентированных на Африку российских аккаунтов

Соцсеть Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп и еще пять аккаунтов в Instagram, созданных в России и ориентированных на страны Африки.
Взгляд.ру 10:18
Политика

В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа

Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Общество

Ученые предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек

РБК 05:41
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Экономика

Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России

Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России.
Daily Storm 28 октября в 22:56
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Политика

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Авто

GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор GM L2B, знакомый нам, например, по Chevrolet Cobalt.
Российская газета 10:00
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Здоровье

Лукашенко «не напрягает» дефицит врачей и медперсонала

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заверил: в ближайшие годы дефицит врачей будет ликвидирован.
REGNUM 06:27
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Происшествия

В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за возгорания автомобиля

RT на русском 10:01
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
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Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты

Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
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Киев отказался от повторной заявки на план действий по членству в НАТО

Дополнительные заявки подавать не нужно, резюмировал Кулеба.
Известия 09:21
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Samsung представила концепт нового складного смартфона Galaxy Fold 2

Samsung представила концепт нового складного смартфона, показав первые рендерные изображения Galaxy Fold 2. Выход первой модели в линейке оказался неудачным.
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Армия и оружие

Пушилин объявил о масштабных учениях МЧС, МВД и Народной милиции ДНР

Плановые учения подразделений МЧС, Народной милиции и министерства внутренних дел пройдут в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия 08:54
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