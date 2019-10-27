Экономика
Zaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
РИА Новости27 октября в 01:00
В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?
Пятый канал26 октября в 18:30
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Происшествия
Под Петербургом четыре человека погибли при пожаре
Российская газета 03:36
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов
"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
РИА Новости вчера в 17:22
Политика
Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
RT на русском 05:54
Происшествия
Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках
Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Армия и оружие
Украина планирует провести учения с ракетными стрельбами возле Крыма
ФедералПресс вчера в 08:55
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Армия и оружие
Россия подарила Таджикистану оружие на ₽320 млн
Вооруженные силы России безвозмездно передали армии Таджикистана военную технику и вооружение на общую сумму около 320 млн руб. Об этом пишет ТАСС.
РБК вчера в 02:52
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Армия и оружие
США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии перешли под контроль России, Ирана или правительства страны.
Взгляд.ру вчера в 12:18
Происшествия
Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова
Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Общество
Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев
Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
МР7.ру 04:55
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Общество
Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей
Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей.
Москва 24 05:30
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Регион 64 03:50
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
ТАСС 02:53
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Космос
«Мы в положении канатоходца — только оперируем цифрами»
Убедительным доказательством, открывшим дорогу будущему межпланетных космических парусников, стал успешный запуск японского аппарата IKAROS 21 мая 2010 года.
Индикатор 28 октября в 12:33
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56