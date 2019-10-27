Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Политика Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Экономика Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов "В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.

Политика Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.

Происшествия Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Армия и оружие Россия подарила Таджикистану оружие на ₽320 млн Вооруженные силы России безвозмездно передали армии Таджикистана военную технику и вооружение на общую сумму около 320 млн руб. Об этом пишет ТАСС.

Происшествия Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.

Происшествия Подросток открыл стрельбу в московской школе Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Происшествия При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.

Армия и оружие США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии перешли под контроль России, Ирана или правительства страны.

Происшествия Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.

Общество Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».

Происшествия В Твери опрокинулся пассажирский автобус Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Общество Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Общество Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.

Происшествия Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Космос «Мы в положении канатоходца — только оперируем цифрами» Убедительным доказательством, открывшим дорогу будущему межпланетных космических парусников, стал успешный запуск японского аппарата IKAROS 21 мая 2010 года.