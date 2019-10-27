Экономика

Zaimisrochno.ruZaimisrochno.ruЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента

Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
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Ссудные дни

Российская газета00:02

Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

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Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ

News.ruвчера в 00:02

ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами

РИА Новости27 октября в 01:00

Центробанк снизил прогноз по инфляции

Амурская правда26 октября в 21:33

В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?

Пятый канал26 октября в 18:30

Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

Ведомостивчера в 02:58
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Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
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Под Петербургом четыре человека погибли при пожаре

Российская газета 03:36
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Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
РИА Новости вчера в 17:22
Политика

Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
RT на русском 05:54
Происшествия

Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках

Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Армия и оружие

Украина планирует провести учения с ракетными стрельбами возле Крыма

ФедералПресс вчера в 08:55
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Армия и оружие

Россия подарила Таджикистану оружие на ₽320 млн

Вооруженные силы России безвозмездно передали армии Таджикистана военную технику и вооружение на общую сумму около 320 млн руб. Об этом пишет ТАСС.
РБК вчера в 02:52
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Киберспорт

Следующая часть Battlefield выйдет не раньше весны 2021 года

REGNUM 05:06
Армия и оружие

США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии перешли под контроль России, Ирана или правительства страны.
Взгляд.ру вчера в 12:18
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Общество

Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев

Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
МР7.ру 04:55
Происшествия

В Твери опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Общество

Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей

Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей.
Москва 24 05:30
Происшествия

Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке

Регион 64 03:50
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Глава UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона в разработке

Sport.ru 03:44
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
ТАСС 02:53
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
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Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
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«Мы в положении канатоходца — только оперируем цифрами»

Убедительным доказательством, открывшим дорогу будущему межпланетных космических парусников, стал успешный запуск японского аппарата IKAROS 21 мая 2010 года.
Индикатор 28 октября в 12:33
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
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