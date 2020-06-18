Финансы

RT на русскомRT на русскомЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
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ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:58, Ашберн
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Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

Областная газета вчера в 23:11
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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