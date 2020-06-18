Финансы
RT на русскомЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:58, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
По словам метеорологов, июль является самым дождливым месяцем в году, но пока в столице осадков ожидается меньше нормы.
Известия 05:00
Экономика
Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru вчера в 06:26
Футбол
Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Происшествия
В Балашове грузовик насмерть задавил мужчину на электросамокате
В Балашове грузовик сбил насмерть мужчину на электросамокате, сообщили в управлении ГИБДД по Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:51
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Армия и оружие
Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
В Минске 12 февраля 2015 года при содействии глав стран "нормандской четверки" - России, Франции, Германии и Украины - был подписан всеобъемлющий комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
РИА Новости 06:51
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Политика
Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне
Областная газета вчера в 23:11
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Здоровье
Минздрав одобрил инициативы «Единой России» о новых льготах для врачей
В ходе встречи Минздрав поддержал предложения партии о новых льготах для врачей.
ФедералПресс вчера в 06:07
Общество
Названы дата и место похорон экс-главы Чувашии Игнатьева
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который ранее умер от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах.
Газета.Ru 06:10
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 02:05
Общество
Поклонская отреагировала на сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия Романова.
Спорт-Экспресс 17 июня в 12:11
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России.
Инфорос 03:40
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России
Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России.
Коммерсантъ вчера в 08:40
Политика
Прощальный тур: Вакарчук сбежал из собственной партии
Святослав Вакарчук решил уйти из собственной партии. Сегодня он вышел из состава фракции «Голос».
Новостной фронт 06:47
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Армия и оружие
«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
Общество
119 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области
На 18 июня в Саратовской области у 5101 человек подтвержден COVID-19. Выздоровели 2396 человек, в том числе 79 за сутки.
Kursk.com вчера в 03:24
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле
Специалисты назвали самые дешевые направления в России в июле. В числе наиболее бюджетных оказались Москва и Астрахань.
РЕН ТВ 01:18
Политика
Путин показал журналистам тайную комнату в своём кабинете
Газета Кемерова 02:17
Кино
Съемки «Дюны» Дени Вильнёва продолжатся в августе
Piter.tv 05:58
Шоу-бизнес
Лолита вспомнила, как Алла Пугачева ее критиковала
Лолита подчеркнула, что Пугачева ее никогда не хватила, только критиковала. Лишь недавно она начала слышать приятные слова в свой адрес.
Uznayvse.ru 05:19