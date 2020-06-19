Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
Банк России объявил о снижении ставки сразу на один процентный пункт — до 4,5%. Это исторический минимум, следует из данных регулятора. ЦБ отметил, что в связи с длительными ограничительными мерами из-за коронавируса дезинфляционные факторы «действуют сильнее, чем ожидалось ранее».
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«Затухающее смягчение». Банк России готов снизить ключевую ставку до минимума
Деловой квартал (Екатеринбург)17 июня в 02:09
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