Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%

Банк России объявил о снижении ставки сразу на один процентный пункт — до 4,5%. Это исторический минимум, следует из данных регулятора. ЦБ отметил, что в связи с длительными ограничительными мерами из-за коронавируса дезинфляционные факторы «действуют сильнее, чем ожидалось ранее».
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ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году

ТАСС07:05

«Затухающее смягчение». Банк России готов снизить ключевую ставку до минимума

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ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. впервые за пять лет

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ЦБ назвал ожидаемую годовую инфляцию в России

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Центробанк РФ снизил ставку до 4,5%

NewInform06:38
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Футбол

«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»

«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
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Политика

Песков ответил на заявления Минска о «кукловодах» из «Газпрома»

Глава Комитета госконтроля Иван Тертель, как передавало агентство БЕЛТА, сказал, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды», которые являются «большими начальниками в «Газпроме», а может быть, и выше».
RT на русском 07:02
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию

Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Авто

Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили после пандемии в России

Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс вчера в 09:25
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
BFM.ru 05:04
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Общество

В Петербурге назвали предполагаемую дату открытия парков и летних кафе

29 июня откроется коммерческая навигация, дворцы, парки, террасы ресторанов и летние кафе (официально зарегистрированных в Петербурге 555), и "возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию".
Газета Metro 05:27
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Армия и оружие

Лётчик оценил новый шлем для истребителя Су-57

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров прокомментировал заявление заместителя генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» Анатолия Шукалова о новом шлеме для истребителя Су-57.
RT на русском вчера в 10:23
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Политика

Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил накануне, что власти Белоруссии сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы.
Моя Москва.онлайн 06:11
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Здоровье

Ещё 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области

Уральский меридиан вчера в 03:39
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Политика

Песков: Путин не может играть на Трампе как на скрипке

Президент РФ Владимир Путин не считает, что может манипулировать президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
NewInform 06:10
66
Общество

Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что петербургские ТЦ просят ускорить выход из ограничений.
Piter.tv 06:16
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Происшествия

Задержана заместитель министра строительства Иркутской области

Следователи задержали заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Иркутск Сегодня 07:15
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,47% — до $40,52 за баррель.
RT на русском вчера в 01:10
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Авто

Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей

Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:53
4
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

По словам метеорологов, июль является самым дождливым месяцем в году, но пока в столице осадков ожидается меньше нормы.
Известия 05:00
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Политика

Лукашенко приедет на парад Победы с сыновьями

Газета.Ru 07:05
Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России.
Sostav.ru 02:25
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской обратилась к матери с невразумительной речью

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, в Instagram обратилась к своей знаменитой матери.
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Авто

Chery анонсировала новый Chery Tiggo 7 Pro для России

Компания Chery начнет продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro в России в третьем квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:58
Общество

Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:14
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Армия и оружие

Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету

Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском 01:11
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