с чего всё началось

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.

Шоу-бизнес DJ Smash впервые стал отцом в 38 лет В одном из столичных роддомов супруга 38-летнего продюсера Анастасия Кривошеева родила ему дочь.

Политика Президент Польши оценил присутствие войск США в стране Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.

Общество Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко. 653

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 4

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 24

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 7

Политика Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. 724

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 3K

Политика Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.

Технологии Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S Сотрудники издания WCCFtech пишут, что стоимость новой бюджетной версии Xbox Series S от Microsoft может составить всего 250 долларов. 8

Общество Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.