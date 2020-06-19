Финансы
Газета.RuЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Шоу-бизнес
DJ Smash впервые стал отцом в 38 лет
В одном из столичных роддомов супруга 38-летнего продюсера Анастасия Кривошеева родила ему дочь.
Слово и Дело 09:17
Политика
Президент Польши оценил присутствие войск США в стране
Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.
РИА Новости 08:50
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Общество
В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Политика
МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест
МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва вчера в 09:40
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Политика
Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили
Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Политика
Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году
Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.
РБК 09:13
Здоровье
Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса
В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
Технологии
Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S
Сотрудники издания WCCFtech пишут, что стоимость новой бюджетной версии Xbox Series S от Microsoft может составить всего 250 долларов.
NewInform вчера в 12:50
Общество
Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии
Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 08:59
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08